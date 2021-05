Augusta, mafia e festa del patrono: l’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” Aps Ets promuove due concorsi

L’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” Aps Ets promuove due contest, uno su mafia e giustizia e l’altro sulla festa di san Domenico, patrono di Augusta. Il primo si intitola “Se vive la mafia muore la giustizia”, in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci che si ricorda oggi e con cui l’associazione, da sempre consapevole dell’importanza di diffondere la cultura della legalità, invita a scrivere, entro martedì 25 maggio, una frase o una poesia su questo evento.

Il secondo concorso, invece, è legato alla festa del patrono San Domenico che ricorrerà domani, 24 maggio e con cui si invitano gli augustani, entro il 26 maggio, a cimentarsi nella creazione di pensieri, poesie, brevi racconti dedicati alla celebrazione del santo a cui è affidata la protezione della città.

Gli elaborati vanno mandati all’email associazionegenitoriefigli@gmail.com, l’associazione, a suo insindacabile giudizio, premierà lo scritto ritenuto il migliore. “L’iniziativa è totalmente gratuita ed è stata ideata solo per rendere attivi i cittadini con un pensiero su un tema importante qual è quello dello legalità e un altro sentito come la celebrazione del patrono – ha commentato il presidente Antonio Caruso – Stiamo avendo buoni riscontri per entrambi e stanno arrivando pensieri e scritti anche in siciliano”.

Per il resto con il ritorno alla normalità, covid permettendo, l’associazione ha già qualcosa in cantiere a partire da una nuova sede e iniziative da portare avanti con le scuole già da settembre e sulle tematiche care quali la sicurezza stradale, legalità, lotta alla droga e al bullismo, sostegno alla famiglia e alla disabilità.