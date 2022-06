Augusta, Madonna della Stella Maris, al via i festeggiamenti: consegnate pergamene ai volontari

Ha preso il via ieri la festa della Madonna della Stella Maris, organizzata in collaborazione con la Capitaneria di porto, l’amministrazione comunale, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e il Comitato del welfare. In occasione del novantesimo anno della nascita dell’Apostolato del mare in Italia ieri sera, nei locali parrocchiale di San Giuseppe Innografo, a Monte Tauro sono state consegnate una pergamena di benemerenza ai volontari dell’Apostolato del mare ad Augusta dal 1984 ad oggi: alla memoria di Carmelo Ferreri, al gruppo dei Rimorchiatori, a Salvo Madonia, Franca Formosa, a Luigi Trigilio.

È seguito il recital ”Santi dell’Apostolato del mare in Italia, nostri maestri in umanità”, oggi pomeriggio, alle 19, invece, sempre nei locali della chiesa di San Giuseppe innografo, in collaborazione con il Comitato 18 aprile si terrà l’ incontro interreligioso per la pace “La nostra indifferenza non soffochi il grido di giustizia e di pace che sale dalle vittime”, in memoria delle vittime del naufragio del 18 aprile e della guerra di invasione dell’Ucraina. Introdurrà l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, sono previsti gli interventi dei rappresentanti religiosi, musulmani ortodossi, battista e cattolici. In programma anche il collegamento con frate Alexander Smerechynshyy, cappellano della Stella maris di Odessa, in Ucraina e le testimonianze dei costruttori di pace.

Domani 11 giugno, all’interno del porticciolo turistico di cala Madonna del Carmine, si potrà invece assistere alle 19 alla messa per tutti i marittimi del mondo, soprattutto per quelli che subiscono i gravi effetti della guerra. Presiederà padre Bruno Ciceri, responsabile mondiale della Stella Maris al dicastero per il servizio dello Sviluppo umano integrale, animerà la messa la “Hiblea music” e la corale “Note in armonia”, seguirà alle 19:45 l’ atto di affidamento dei naviganti a Maria e una breve prolusione sui 90 anni della fortuna del mare in Italia a cura di padre Bruno Ciceri. Conclude la giornata alle 20 un breve omaggio musicale a carico dei naviganti.

Il clou della festa sarà domenica 12 giugno con la tradizionale processione in mare della Madonna della Stella maris, che partirà alle 18 dalla nuova darsena. Seguirà la benedizione del mare e delle navi e al suono del silenzio d’ordinanza verrà lanciata una corona in memoria di tutti i caduti del mare. Alle 19 la Madonna verrà accolta alla nuova darsena e collocata sotto il relitto del naufragio del 18 aprile dove a cura dell’amministrazione comunale, del comitato 18 aprile e della Stella Maris internazional- Dicastero il servizio umano si ricorderanno la tragedia del mare del 18 aprile 2015 in cui persero la vita centinaia di migranti. Seguirà alle 19, 30 la solenne concelebrazione eucaristica per la pace preside da padre Brico fisheria chiusura canti per la pace a cura del libro, e la Music e fiaccolata.