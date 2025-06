Augusta, “Lux verborum”: selezionata anche un’alunna della Principe di Napoli

C’è anche la tredicenne Giulia Maria Arena tra i 25 giovani autori, tra i 13 e 25 anni, selezionati nel contest letterario “Lux verborum” promosso dall’ associazione Kerayles in collaborazione con la Consulta provinciale degli studenti di Siracusa, Siracusa Città Educativa e la libreria “Casa del Libro Rosario Mascali. A partecipare al concorso anche tre studenti

L’alunna della terza B del primo istituto comprensivo Principe di Napoli ha partecipato al concorso con un breve componimento in prosa che riflette sul coraggio necessario per restare autentici nonostante le sfide della società odierna.

Una giuria, composta da esperti del settore culturale, letterario e studentesco, ha valutato gli elaborati che saranno inseriti in un’ antologia letteraria di inediti, facendo ottenere così un contratto editoriale agli autori. Nei giorni scorsi si è svolta a Siracusa la presentazione della graduatoria nella quale i giurati hanno fortemente invitato i giovani autori a coltivare la loro passione per la scrittura, quale luce che indaga ed esplora le profondità dell’animo umano e gli orizzonti circostanti; uno spazio sicuro in cui raccontarsi e raccontare.

Ma l’inserimento nella rosa dei 25 scrittori è un primo traguardo, perché in un evento successivo gli autori saranno chiamati a presentare i loro componenti al pubblico per ottenere il consenso anche di una giuria mista: qualificata e popolare”- fa sapere in una nota la scuola diretta da Agata Sortino. Oltre a Giulia Maria Arena, hanno partecipato al concorso anche Giulio La Ferla e Francesca Saia, sempre della 3 B che si sono messi in gioco con la scrittura di testi in prosa ed in versi.