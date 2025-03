Augusta, lutto cittadino per la morte di Lorenzo Mallo

Sarà lutto cittadino, domani 5 marzo, ad Augusta in concomitanza con la celebrazione dei funerali in chiesa Madre di Lorenzo Mallo, il diciannovenne venuto a mancare tragicamente ieri sera in un incidente autonomo stradale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale in segno di lutto e cordoglio per la prematura scomparsa di un giovane che si era diplomato l’anno scorso all’istituto superiore Ruiz.

Con l’ordinanza sindacale, che annulla anche la sfilata di Carnevale di oggi, “martedì grasso” si dispone il divieto di tutte le attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano per l’intera giornata di oggi, martedì 4 marzo e domani mercoledì 5 marzo.

La notizia della prematura morte del diciannovenne ha scosso profondamente tutta la comunità augustana. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social tra cui quello del Ruiz che ha postato anche una foto : “Con profondo sconforto tutta la comunità educante del Ruiz desidera esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia per il doloroso lutto che l’ha colpita. Caro Lorenzo ti ricorderemo sempre con affetto per la tua gentilezza, la tua educazione e il tuo sorriso che hanno arricchito la nostra scuola. Vola tra gli angeli”.