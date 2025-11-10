Augusta, l’Unitre in in visita guidata al Parco dell’Hangar per dirigibili

L’Unitre di Augusta ha organizzato una visita guidata al Parco dell’Hangar per Dirigibili, un affascinante viaggio nella memoria storica e industriale della nostra città.

L’iniziativa, inserita nel calendario del Festival “Le Vie dei Tesori” 2025, ha offerto ai partecipanti l’occasione di conoscere da vicino uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del territorio augustano.

Il monumentale Hangar per Dirigibili, costruito tra il 1917 e il 1920 all’interno della base militare di Augusta, rappresenta una straordinaria testimonianza di archeologia industriale. È una delle poche strutture del genere ancora esistenti in Europa: con i suoi oltre cento metri di lunghezza e l’imponente volta in calcestruzzo non metallico, veniva utilizzato per il ricovero e la manutenzione dei grandi dirigibili destinati alla ricognizione e alla sorveglianza marittima.

Durante la visita, i partecipanti hanno potuto ammirare l’eleganza ingegneristica dell’hangar e ripercorrere, grazie ai racconti delle guide, le tappe principali della sua storia — dai primi voli pionieristici fino alle successive trasformazioni del sito.

I soci Unitre sono stati suddivisi in due gruppi: il primo, guidato dal Presidente Salvo Cannavà, ha seguito le spiegazioni dell’Avv. Antonello Forestiere, Direttore del Museo della Piazzaforte di Augusta. Il secondo, coordinato dalla Vicepresidente Anna Lucia Daniele, ha avuto come guida la Prof. ssa Maria Stupia, volontaria dell’Archeoclub di Augusta.

La visita si è svolta in un clima di grande interesse e partecipazione, confermando ancora una volta l’importanza della conoscenza e della valorizzazione del nostro patrimonio locale.

L’Unitre di Augusta desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Avv. Antonello Forestiere e alla Prof. ssa Maria Stupia, nonché alla docente Ornella Spina, referente augustana de “Le vie dei tesori” per la loro disponibilità e competenza.