Augusta, “Luna piana”: all’Anfiteatro “Thalos” rassegna di musica, teatro e danza

La Luna per lui è sempre stata fonte di ispirazione. Per questo, il maestro Vincenzo Spampinato, poeta della musica italiana, non poteva non fare omaggio alla magia del satellite cantato dai poeti di ogni tempo con “Luna piana 2022”, la nuova rassegna di musica, teatro e danza che si svolgerà nell’Anfiteatro Thalos di Augusta lungo la ex statale 114, al km 127 a partire dal 2 luglio. Una rassegna culturale, intessuta di congiunzioni tra astri e arte, che mescola musica, teatro, danza e cultura e che vedrà avvicendarsi sul palcoscenico del suggestivo anfiteatro, la raffinatezza e il virtuosismo di proposte variegate – concerti di Vincenzo Spampinato, Eugenio Finardi, Fabio Concato, Antonio Zitello nonché il recital di musica e teatro in onore di Giovanni Verga – legate dal filo sottile della divulgazione della bellezza. Una rassegna che, dosando perfettamente gli aspetti culturali e popolari, promette un mix ideale per le calde serate di questa estate di ritorno alla socialità.

“L’idea della rassegna – racconta Vincenzo Spampinato – affonda le radici in una bella serata di un anno fa, quando fui invitato all’inaugurazione di questo splendido teatro di maniera che è il Thalos. Un luogo ammaliante, da cui si vede l’Etna, il mare e da cui lo sguardo si perde in una suggestione orizzontale che mi ha sempre affascinato. Ho avuto l’onore di conoscere i due proprietari, mecenati e amanti dell’arte con cui è subito nata una sintonia di intenti in nome della cultura e della voglia di offrire bellezza. E così, quest’anno, abbiamo deciso di lanciare la rassegna Luna piana che rispecchia il genius loci di questo anfiteatro che deve poter vivere di arte e cultura”.

A inaugurare la rassegna sarà, sabato 2 luglio alle 21, il concerto dello stesso direttore artistico, Vincenzo Spampinato che, con il titolo “Fioriranno i mandorli sulla luna”, mutuato dal suo omonimo libro, promette una sorta di “hellzapoppin” ovvero un susseguirsi di situazioni e di racconti come in grande contenitore di sogni e promesse mantenute e di costante ricerca del lieto fine. Uno spettacolo open che conquisterà tutto lo spazio scenico e trasporterà il pubblico in quell’anelito di serenità ritrovata che da sempre accompagna la poetica dell’artista etneo.

Venerdì 15 luglio, spazio all’innovazione e alla sperimentazione di Eugenio Finardi con il suo nuovo progetto, “Euphonia Suite”: un unico lungo brano che trasporta l’ascoltatore in un percorso emozionale, attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati e riletti come meditazioni sull’umana condizione.

Sabato 23 luglio arriva, con “Arpa mundi”, il compositore e polistrumentista di fama mondiale Vincenzo Zitello, primo divulgatore e musicista a suonare l’arpa celtica in Italia. Un artista di caratura internazionale, che annovera collaborazioni di prim’ordine come quella con Franco Battiato, Ivano Fossati, Pfm e che con la sua musica è capace di regalare suggestioni da sogno.

Venerdì 5 agosto, spazio all’incontro tra teatro e musica con un ricercato tributo a Giovanni Verga nello spettacolo “Verga in jazz. Nel centenario dalla morte del grande scrittore”. Un recital con le pagine più belle dello scrittore, recitate dagli attori Luana Toscano e Santo Santonocito accompagnati dal pianoforte del jazzista Alberto Alibrandi e la complicità vocale di Licia Mazzamuto. A chiudere la rassegna sarà, sabato 13 agosto, la classe e l’eleganza di Fabio Concato in “Musico ambulante tour 2022”: un concerto tra nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza come in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nella mente sia nella sensibilità del pubblico.