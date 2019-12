Augusta, l’ufficio delle Poste di Brucoli vietato ai disabili. Lo denunciano Cgil e Coprodis

“L’assenza all’ufficio postale di Brucoli, ma non solo, di una rampa di accesso per disabili inibisce i cittadini che hanno una capacità motoria ridotta a poter utilizzare, in autonomia, i servizi resi da Poste italiane in questo territorio”. Lo dicono Alessandro Plumeri e Lisa Rubino, rispettivamente segretario Slc-Cgil Siracusa e presidente dell’associazione Coprodis, il coordinamento provinciale per la disabilità di cui fanno parte tredici associazioni attive nel territorio territorio, in un nota inviata oggi al sindaco di Augusta Cettina Di Pietro e, per la seconda volta, ai vertici regionali e territoriali di Poste italiane a cui una prima segnalazione era già stata inviata lo scorso 30 novembre senza aver ricevuto risposta.

I due sollecitano un intervento urgente per rendere fruibile, a tutti e in tempi rapidi, l’accesso dell’unico ufficio postale di via Libertà e la richiesta oggi è stata reiterata ed estesa anche al primo cittadino megarese, perché “il superamento delle barriere architettoniche è una questione di cultura e di sicurezza. In diversi siti del paese Italia, – si legge- Poste italiane ha completato l’abbattimento di questi fattori discriminanti in concomitanza di un più ampio piano d’interventi straordinari (come in provincia di Piacenza). I lavori rientrano nel programma dei “dieci impegni “ per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante. Chiediamo di intervenire ognuno con le proprie competenze”.