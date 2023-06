Augusta, luci ed ombre del porto e dell’ Adsp al centro dell’assemblea del Partito democratico

“Lo stato dell’arte e prospettive dell’ Adsp della Sicilia orientale”. Questo il tema discusso venerdì dall’assemblea cittadino del Partito democratico che ha avuto come relatore Giambattista Totis che, partendo dalla nascita dell’ Autorità portuale, ha illustrato le evoluzioni normative, fino alle Zes e alle scelte contenute nel piano operativo triennale dell’ Adsp, evidenziando “significativi scarti tra quanto dichiarato nel documento operativo e le effettive iniziative in corso di realizzazione”.

Totis ha sottolineato, in particolare, la mancanza di informazioni alla città sullo stato dell’arte delle Zes e sul silenzio sulle operazioni in corso, “fatto che desta preoccupazioni significative per la sua efficace applicazione nelle aree di interesse dell’ Adsp specie se confrontate con i risultati già acquisiti nella regione Campania dove già sono state attuate e sono in corso di attuazione investimenti privati per circa un miliardo con riflessi positivi sull’occupazione (circa 2000 posti di lavoro nuovi)”.

Criticata anche la mancanza di indicazioni sulla gestione dei forti Garsia e Vittoria che “restano abbandonati all’oblio”. Analoghe osservazioni sono poi state fatte circa le indicazioni operative sugli eventuali interventi per la gestione degli impianti per l’uso del Gnl, su questo tema è stato proposto all’amministrazione comunale di promuovere specifici convegni, con la partecipazione di esperti a livello nazionale, coinvolgendo anche le associazioni ambientaliste con propri esperti, per rispondere efficacemente alle preoccupazioni sulla sicurezza presenti nella città sulle nuove istallazioni per l’uso del Gnl. Analoga richiesta è stata fatta per conoscere lo stato dell’arte sull’uso delle Zes.

Sulle opere in corso di realizzazione e sulle problematiche relative al “Cold ironing” sui pontili di competenza delle aziende e sulle problematiche afferenti le navi presenti in rada, dall’assemblea è arrivata la proposta di costituire un comitato permanente ed un ufficio documentazione ed analisi, “che, coinvolgendo le risorse umane presenti sul territorio e non solo gli addetti ai lavori , supporti l’amministrazione nell’avvio di iniziative di informazione alla città e di monitoraggio permanente sulle attività portuali, sulla prevista nascita del polo per la cantieristica e sui costi delle operazioni connesse al bunkeraggio”.

Totis ha poi sollevato alcuni interrogativi sulle iniziative che si dovrebbero intraprendere sul waterfront (hangar, aree umide retrostanti le banchine) sulla necessità di assicurare la circolazione delle acque in prossimità del Rivellino e di promuovere lo studio delle correnti utilizzando le analisi preliminare alla formazione del nuovo Prg di cui si è chiesto lo stato dell’arte. Tra i temi sollevati, infine, anche la necessità di allargare l’area di competenza dell’ Adsp al porto rifugio di Targia e Siracusa per una migliore e più organica azione sinergica per le problematiche commesse ai trasporti marittimi.