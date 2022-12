Augusta, “Luci dal passato” con il primo istituto comprensivo Principe di Napoli

Un viaggio nel passato alla riscoperta del presente e per meglio comprendere l’origine dell’istituto scolastico intitolato a Vittorio Emanuele “Principe di Napoli” oggi primo istituto comprensivo di Augusta. Questo è stato “Luci dal passato”, evento organizzato dalla scuola guidata da Agata Sortino, che si è svolto nei giorni scorsi nell’auditorium “Giuseppe Amato” con protagonisti gli stessi studenti e le studentesse delle terze medie, che hanno ben raccontato le vicende legate all’onorevole avvocato Salvatore Omodei Ruiz e al sindaco Francesco Omodei Ruiz.

I due illustri concittadini si adoperarono per l’istituzione della Scuola tecnica ginnasiale comunale, inaugurata nel 1882-1883 che fu poi convertita in “regia” nel 1886. Con delibera del consiglio dei professori e decreto del re Umberto nel 1890 prese poi il nome di “regia scuola tecnica Vittorio Emanuele Principe di Napoli” e forgiò uomini illustri come Giuseppe Muscatello, rettore dell’università di Catania e senatore del regno per meriti scientifici, Epicarmo Corbino, economista insigne e ministro del Tesoro per i primi anni della storia repubblicana e Andrea Saluta, che da allievo modello diventò insegnante di matematica e direttore della stessa scuola che prima si trovava all’interno dell’ala nord dell’ex convento di San Domenico. Solo più tardi si è spostata nell’attuale plesso della Cittadella degli studi.

Ai Ruiz si aggiunge anche lo scienziato Orso Mario Corbino, che continuò fuori Augusta gli studi perché a quel tempo non c’erano gli istituti superiori e da ministro della Pubblica istruzione, nel 1931, venne in visita ufficiale ad Augusta. In quell’occasione devolse alla cassa scolastica la cifra che la stessa istituzione aveva raccolto per omaggiarlo di un oggetto d’argento, permettendo cosi l’acquisto di beni scolastici. Ricordato anche il primo preside che, fino al 1985, fu Enrico De Donato, che diventò anche provveditore agli studi della provincia e nel 1905 pure cittadino onorario di Augusta.

Nel corso della manifestazione il busto in marmo dell’onorevole Salvatore Omodei Ruiz, i quadri con le foto dell’epoca del sindaco Francesco Omodei Ruiz, dello scienziato Orso Mario Corbino e del direttore Enrico De Donato, che fino a qualche giorno fa erano ospitati nell’ufficio di presidenza della scuola, sono stati donati al Comune per garantirne la fruizione pubblica visto che saranno collocati nel palazzo municipale. A formalizzare l’atto di donazione sono stati il dirigente scolastico Agata Sortino e il sindaco Giuseppe Di Mare che hanno firmato la relativa pergamena, sono intervenuti anche la maestra Marilene Migneco, in rappresentanza di una nobile casata, la dirigente scolastica dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz Cettina Castorina e il presidente del consiglio d’istituto Fiorenzo Passanisi.

Splendide le musiche suonate dal vivo durante la manifestazione.