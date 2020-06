Augusta, lotta allo spaccio: i Carabinieri arrestano un uomo

Continua l’opera di prevenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta finalizzata alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Questa volta nelle maglie dei servizi predisposti per il contrasto allo spaccio è finito Sebastiano Verde, 53enne, pregiudicato augustano, sorpreso nella flagranza di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M., coadiuvati dai colleghi cinofili di Nicolosi e dal loro cane Zero, hanno sottoposto a perquisizione domiciliare l’abitazione dell’uomo rinvenendo 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in 7 dosi, nonché varie banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio e vario materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.