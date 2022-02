Augusta, lotta alle discariche abusive: fototrappole contro gli “sporcaccioni” che abbandonano rifiuti

Sono pronte a filmare l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni tipo e individuare gli “sporcaccioni” che non si fanno alcuno scrupolo nel creare vere e proprie discariche abusive le telecamere installate in questi giorni dal Comune in vari punti del territorio. Si tratta, al momento, di sette fototrappole mobili che verranno mimetizzate sia in aree urbane ed extra urbane con l’obiettivo di “prevenire e reprimere il dilagare, sempre più diffuso, delle discariche abusive e del cattivo uso dei cassonetti di prossimità. – fanno sapere gli assessori alla Transizione Ecologica Concetto Cannavà e all’Innovazione tecnologica Rosario Sicari che sottolineano il grande lavoro di squadra che ha visto impegnati vari uffici dell’Ecologia, dei Vigili urbani e del Centro elaborazione dati- Il sistema è autonomo ed in comunicazione con il comando di Polizia municipale che accerterà e sanzionerà tutti coloro che impropriamente arrecano un danno alla comunità inquinando e creando un danno non indifferente all’ Ente. E’ intenzione dell’ amministrazione incrementare l’ uso della video sorveglianza con il fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Il Comune ha, infatti, partecipato ad un bando del ministero dell’Interno per l’ottenimento di un finanziamento per l’acquisto di ulteriori 43 telecamere, l’uso delle fototrappole per i rifiuti rafforza il sistema di video sorveglianza più generale che è stato riattivato solo da poco in tutto il territorio comunale. Nelle scorse settimane, infatti, nei locali del comando di Polizia municipale, è stato ripristinato il vecchio impianto di video sorveglianza già esistente dal 2012, e costato oltre 200 mila euro, con diverse telecamere piazzate nei punti più “caldi” del territorio che sono rimaste in funzione per poco in passato, e inutilizzabili fino a poco tempo fa.

Come ha avuto modo di far sapere l’assessore Sicari l’impianto è stato aggiustato, integrato e dotato delle migliori tecnologie sul mercato ed è adesso perfettamente funzionante, dopo che è stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento per l’utilizzo delle immagini che arrivano direttamente negli schermi del comando di Polizia municipale.