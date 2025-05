Augusta, lotta all’abbandono dei rifiuti: multe più salate per i trasgressori

Multe più salate per chi abbandona i rifiuti per strada. E’ quanto prevede l’ordinanza urgente firmata ieri dal sindaco Giuseppe Di Mare per il contrasto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti che, in estate soprattutto, diventa più grave con macro discariche all’aperto che si formano soprattutto nelle zone balneari delle baie e di Agnone Bagni, ma non solo con peggioramento della situazione igienico-sanitaria.

Fino al 30 settembre prossimo, dunque, le multe andranno da 200 a 2000 euro nel caso di abbandono di rifiuti imbustati in sacchi, da 250 a 2500 euro per rifiuti non imbustati in sacchi e da 300 a 3.000 euro nel caso di ingombranti. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

L’ordinanza sindacale dispone inoltre il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia locale a cui sono demandati gli accertamenti e le contestazioni sui trasgressori e tutto l’iter che ne consegue.