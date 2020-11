Augusta, lotta alla violenza sulle donne, il centro antiviolenza Nesea: “necessaria reale collaborazione”

Solo attraverso una reale e fattiva collaborazione tra tutte le forze in campo, si può realmente sconfiggere la violenza contro le donne e aiutarle ad uscir fuori dal tunnel. E’ quanto auspicano, in una nota, le volontarie dell’ associazione Nesea, che entrano nel merito di uno degli ultimi episodi di cronaca e di violenza che ha avuto protagonista, suo malgrado, una donna di 38, massacrata di botte dal compagno, costretta ad andare in ospedale per le fratture e le gravi contusioni riportate.

“Episodi che fanno risuonare la centralità e l’importanza del centro antiviolenza e dell’attività che esso svolge sul territorio della nostra città. –dicono- Tragedie come questa non dovrebbero mai accadere, l’ associazione Nesea, presente da dodici anni ad Augusta, lotta quotidianamente e instancabilmente cercando continuamente la collaborazione delle forze dell’ordine e degli operatori del Pronto soccorso. Questa collaborazione a volte, purtroppo, manca e non consente di mettere in atto quel lavoro di rete fondamentale senza il quale ogni azione, di contrasto e lotta alla violenza contro donne e minori, risulterebbe vana”.

Da qui la necessità di un richiamo perché il modello di intervento di rete, con sinergie e collaborazioni stabili, permetta una risposta immediata ed efficace ai bisogni e alle richieste di aiuto delle vittime. Dal 2015 l’ associazione Nesea fa parte del Protocollo operativo denominato “Codice rosa”, sottoscritto con la Procura di Siracusa, le forze dell’ordine, l’Azienda sanitaria locale e i Centri antiviolenza nella provincia e prevede un lavoro di “task force” ovvero un gruppo operativo formato da personale socio-sanitario (infermieri, ostetriche, medici, assistenti sociali, psicologi), magistrati, avvocati, ufficiali di polizia giudiziaria, forze dell’ ordine e i centri antiviolenza.

“Questa rete serve a dare una risposta concreta e coordinata a tutte le vittime di violenza che si recano al Pronto soccorso, garantendo loro massima discrezione, assistenza immediata e la giusta sensibilità che tali momenti di dolore richiedono”. –prosegue la nota delle volontarie che proprio due giorni fa sono intervenute sia con l’accoglienza e il supporto specialistico ad una donna, nella stazione dei Carabinieri, che necessitava con urgenza di un rifugio immediato in una struttura, sia con l’accoglienza di una donna in ospedale.

Il numero per contattare l’associazione Nesea è 3342637875. Il servizio è gratuito ed attivo 24 ore su 24 per consulenza, supporto legale, psicologico e sociale, su Facebook è presente una pagina “Centro Antiviolenza Nesea Augusta” che raccoglie informazioni e attività dell’associazione.