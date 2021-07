Augusta, lotta al covid. I sindacati ad anziani e pensionati: “vaccinatevi, è l’unica strada per uscirne”

Vaccinatevi contro il covid 19 perchè questo è l’unico modo per poter aiutare a sconfiggere la pandemia e sperare di ritornare al più presto a fare una vita normale oltre che non rischiare di finire in ospedale.

L’appello, questa volta arriva dai sindacati di Spi- Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil che si rivolgono soprattutto agli anziani, ai pensionati a quanti, magari più in là con l’età, ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino e sono, invece, i più vulnerabili e tra i primi che hanno bisogno di essere messi in sicurezza dal pericoloso virus. “Ad Augusta purtroppo ci sono ancora tanti tra anziani e pensionati che non si sono ancora vaccinati e questa situazione non va bene – dice Carmelo Lo Turco, segretario dello Spi-Cgil- è invece importante che soprattutto in queste fasce d’età le persone siano vaccinate sia per garantire loro stessi e la loro salute, ma anche le famiglie e i propri cari. Quindi invito tutti a recarsi o all’ospedale Muscatello o al centro vaccinale del Polivalente della Borgata dove, tra l’altro, ci si può recare anche senza bisogno di prenotarsi”.

Intanto ieri i positivi al covid 19 ad Augusta sono scesi a 10 e dopo la dismissione del Covid center dell’ospedale Muscatello delle scorse settimane sono di nuovo operativi i due reparti di Medicina e Chirurgia che dall’inizio della pandemia del 2020 sono stati utilizzati per riceve i malti meno gravi affetti da covid 19.