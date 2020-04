Augusta, lotta al coronavirus: la Marina militare dona al Muscatello una barella e dispositivi di protezione

Una barella per il bio-contenimento dei malati, ma anche mascherine e protezioni facciali in pexiglass sono stati consegnati ieri al centro Covid dell’ ospedale Muscatello dal comando marittimo Sicilia guidato da contrammiraglio Andrea Cottini.

In particolare i dispositivi di protezione individuale sono stati acquistati con fondi derivanti da donazioni del personale del comando militare che così contribuisce ad aiutare i sanitari in servizio al centro Covid per malati meno gravi all’interno del nosocomio cittadino a proteggersi nella lotta al virus.