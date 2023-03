Augusta, loculi al cimitero, manutenzioni varie, progetti Pnrr: via libera al Piano triennale delle opere pubbliche

Nuovi loculi al cimitero, interventi di manutenzione dell’acquedotto e del sistema idrico, delle scuole, dell’impianto di illuminazione e opere finanziate con il Pnrr. Sono i progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, che ammonta a poco più di 70 milioni e 761 mila euro, approvato dal Consiglio comunale all’unanimità dai 16 consiglieri presenti sia di maggioranza che opposizione.

L’importante strumento finanziario, che doveva essere approvato in una seduta diversa rispetto a quella del bilancio previsionale in programma oggi, è stato brevemente illustrato in aula da Gianfranco Passanisi, responsabile del settore Progettazione. “il piano – ha spiegato- è costituito da un primo blocco di opere, che sono le opere di manutenzione, gli accordi quadro delle opere che verranno realizzate direttamente con i fondi comunali, quali i loculi del cimitero. Stiamo aumentando il numero dei loculi prevedendo anche le edicole cinerarie, poi ci sono gli accordi quadro per la manutenzione dell’acquedotto e degli edifici comunali, della messa in sicurezza energetica della discarica comunale. Nel secondo blocco ritroviamo tutti i progetti di rigenerazione urbana finanziati con il Pnrr e le palestre e altro, seguendo l’ordine di priorità fino di finanziamento”

“Questo strumento dovrà essere portato nuovamente in aula con la modifica del finanziamento per un milione e duecentomila euro di fondi per l’efficientamento energetico delle scuole che abbiamo ottenuto, partecipando a un bando. – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare- Ci sono poi due lotti per il rifacimento delle condutture idriche della città, per il dissesto idrogeologico in contrada Bongiovanni, abbiamo inserito anche quelli che sono in parte finanziati come la palestra della scuola Todaro. Sulla costruzione dei loculi per 618.000 euro andremo a costruire 395 loculi tutti in una volta”. Poi ci sono le tutte le voci relative al Pnrr con progetti di riqualificazione urbana, due progetti per asilo nido, due finanziati per la palestra del plesso Laface. Gli accordi quadro che servono per la gestire la manutenzione ordinaria e non della città, della rete idrica, dell’illuminazione. “Di Ogliastro c’è quel progetto che sta andando avanti di un milione di euro che abbiamo ricevuto dalla Regione e che – ha proseguito- stiamo concretizzando con la fine della progettazione che deve essere sostanzialmente approvata dalla Regione stessa, ci sono altre opere come quelle che riguarda il ponte Federico II, per il quale in realtà siamo riusciti ad ottenere il finanziamento grazie alla grande collaborazione con l’Autorità portuale e la Marina, inserito nel Pnrr. Altre opere vedranno la luce l’anno prossimo, quali l’ecoparco del Monte, la piazza del Monte, questo strumento ci servirà subito, ma sarà revisionabile tante altre volte”.

Per la consigliera di opposizione Milena Contento il piano contiene una dimenticanza importante qual è il convento di San Domenico, patrimonio storico della città per il quale sono stati spesi tantissimi soldi per la ristrutturazione, da tempo vandalizzato: “Dovrebbe essere il nostro gioiello più prezioso, è lasciato così all’abbandono in una dimenticanza che definirei colposa”, nulla c’è in oltre sulla progettazione della piscina comunale e sul Ccr che la città attende da vent’anni, una progettualità che risaliva ai tempi della sindacatura Gulino.

Sul Ccr Di Mare ha replicato che “ci sarà una compartecipazione del Comune nella sua realizzazione, abbiamo firmato l’accordo, la convenzione, i lavori dovevano iniziare lunedì scorso, in realtà, non sono iniziati, inizieranno a brevissimo. Noi – ha affermato- siamo riusciti a sederci con l’impresa e a portare a compimento la risoluzione di tutti i problemi che ci sono stati a partire dall’individuazione del luogo, l’assessore venne mossa seguendo quotidianamente i lavori. Il Convento di San Domenico non è una dimenticanza, né tanto meno colposa. La sua sistemazione risolverebbe un bel po’ di problemi in generale strutturali della città. Ci stiamo lavorando, oggi non c’è un progetto che riguarda la struttura”, sulla piscina, inoltre, non c’è al momento “nessun progetto perchè ci stiamo concentrando su altre aree dello sport”– ha detto

“Siamo sempre stati abituati a immaginare il Piano triennale come il famoso libro dei sogni, devo dire che abbiamo dato un cambio di rotta. Sta diventando sempre di più l’agenda dei lavori delle opere pubbliche del Comune”– ha dichiarato il consigliere di maggioranza Marco Niciforo che ha preso la parola, seguito dal collega Biagio Tribulato che ha sottolineato “come gli aspetti importanti che riguardano il piano sono quelli che riguardano la quotidianità e il miglioramento di ciò che è l’edilizia sociale, l’edilizia scolastica, il funzionamento della pubblica amministrazione, della manutenzione stradale, degli acquedotti, opere semplici, ma utili”.