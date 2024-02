Augusta, “Lo sport paralimpico va a scuola”, al via il progetto promosso dall’ads Il Faro con l’istituto Ruiz

Al via il progetto “Lo sport paralimpico va a scuola” organizzato dall’Asd “Il faro Augusta” insieme all’ istituto superiore Ruiz e al centro polisportivo Athon. Ad essere coinvolti 13 ragazzi e ragazze diversamente abili, che per i prossimi due mesi potranno trascorrere una mattina di sano sport in acqua per un corso di avviamento al nuoto, guidati dall’istruttrice Giovanna Capuano.

“Un giorno la settimana, la mattina, li portiamo in piscina per farli avvicinare al mondo sportivo paralimpico” – ha commentato il presidente dell’asd “Il Faro” Giovanni Spadaro che si dice grato con la dirigente scolastica Cettina Castorina, il docente Lino Traina, con Giovanna Capuano, Antonella Aprile per la disponibilità e l’autista del mezzo Pasquale Giallongo. – “Una bella iniziativa che spero di ripetere anche per il prossimo anno anche per fare conoscere questa realtà e magari scoprire nuovi talenti del nuoto”.