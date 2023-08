Augusta, “live candlelight” al Forte Vittoria con le musiche di Ennio Morricone

Si è ripetuto anche quest’anno e con successo, al Forte Vittoria, il “live candlelight”, il concerto al lume di candela sperimentato già l’anno scorso dall’associazione culturale Icob nell’ottica di diversificare l’offerta culturale in un sito storico particolare per la sua collocazione in mezzo al mare.

Quest’anno l’appuntamento è stato caratterizzato dalle musiche da film del maestro Ennio Morricone, con i visitatori della fortificazione spagnola accompagnati in un percorso storico/ cinematografico/musicale con film dal 1964 in poi, tra cui “Per un pugno di dollari”, “C’era una volta il west”, “Metti una sera a cena”, “Sacco e Vanzetti”, “Nuovo cinema paradiso”, La leggenda del pianista sull’oceano”. Ad entusiasmare gli ascoltatori il trio di maestri composto dalla soprano Giulia Immè, dal violinista Christian Bianca e dal pianista Alessandro Mauro.

La loro musica in maniera coinvolgente, accompagnata ora da vocalizzi, dopo dal bel canto, è entrata in una sintoni con i presenti che hanno applaudito con più richieste di bis puntualmente esaudite.