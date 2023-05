Augusta, l’istituto Arangio Ruiz ottiene l’accreditamento Erasmus +

L’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz ha ottenuto l’accreditamento “Erasmus+” che permetterà alla scuola di ricevere regolarmente fondi europei per realizzare attività di mobilità all’estero sia per i docenti che per gli studenti. L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha, infatti, approvato la candidatura presentata ad ottobre 2022, che ha ottenuto una valutazione alta, rientrando di diritto tra i progetti accreditati quest’anno. L’accreditamento sarà valido fino al 2027, le attività di mobilità che potranno essere organizzati potranno includere corsi di formazione e visite in altre scuole europee per docenti, scambi in altre scuole in Europa per studenti, inviti di docenti o esperti dall’estero per brevi periodi presso la scuola.

Intanto quest’anno il Ruiz ha continuato la sua lunga esperienza nei progetti Erasmus, che non si è fermata neanche con la pandemia, attivando due percorsi: uno “La tecnologia al servizio del territorio” sul corretto uso dell’acqua che coinvolge ventotto studenti delle prime, due scuole spagnole e una polacca e ha già visto gli studenti del Ruiz ospitare ma anche partire alla volta di Palma di Rio e a breve a Jerzykovod in Polonia in modo totalmente gratuito; l’altro dal titolo “Building peace” per gli alunni delle terze e quarte dell’ istituto in partenariato con una scuola del Belgio e una della Macedonia del Nord, dove in questa settimana si sta svolgendo il primo meeting di studenti e docenti con sette alunni del Ruiz a Skopje.

“Siamo molto felici di questa bella notizia – ha affermato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – L’accreditamento sarà un’ulteriore preziosa occasione di arricchimento per i nostri studenti e per tutto il personale scolastico, perché l’Erasmus vuol dire promuovere l’inclusione, il digitale, la sostenibilità ambientale, il senso di cittadinanza e di appartenenza all’Europa. Un ringraziamento doveroso va alla professoressa Paola Moroni, referente del progetto, che ha elaborato l’Erasmus Plan, in linea sia con la mission dell’istituto che con la strategia a lungo termine richiesta dal bando. Tale importante traguardo ci configura sempre più come “Scuola Erasmus” e rafforzerà la vocazione europea del nostro istituto”.