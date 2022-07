Augusta, liste d’attesa lunghe e piani del Muscatello ancora non completati: Spi-Cgil chiede soluzioni

Lunghe liste d’attesa, come sempre, all’ospedale Muscatello, ma anche interi piani del nosocomio ancora non completati, che potrebbero offrire un aiuto in più per chi deve curarsi, soprattutto per gli anziani che sono spesso i più deboli. A tornare a denunciare le criticità dell’ospedale Muscatello è lo Spi-Cgil che riferisce di aver raccolto le preoccupazioni di moltissime persone proprio sulla sanità locale, “una situazione paradossale e per molti versi drammatica” che non trova soluzione secondo il sindacato nonostante le numerose segnalazioni, la disponibilità ad un confronto per affrontare e comprendere il problema, “in barba alle programmazione di eccellenza da parte dei manager della sanità provinciale siracusana. – dice Carmelo Lo Turco, segretario dello Spi-Cgil- Da una parte le lunghe e inaccettabili liste di attesa che costringono gli anziani a recarsi altrove, con gravi disagi logistici ed economici per poter essere sottoposti a visite ed esami necessari per vivere, dall’altra interi piani dell’ospedale incompleti: la loro definitiva disponibilità rappresenterebbe una parte della soluzione che consentirebbe ai più anziani di sopportare il sacrificio per affrontare le cure lontani da casa, non possiamo accettare di vedere i cantieri fermi in alcuni piani dell’ospedale in attesa di chissà quale volontà e di sentire il grido di aiuto di molte persone, che tutte le volte che sanno di doversi recare in ospedale vengono rapiti da sconforto più che in passato”.

Il sindacato parla di criticità divenute purtroppo “croniche e inaccettabili”, considerato che le cure mediche sono un diritto per tutti, indipendentemente dallo stato sociale a cui si appartiene: “Non accettiamo che si trascuri chi ha bisogno di aiuto, la nostra denuncia parte dalla consapevolezza che nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità, ognuno per il proprio ruolo – prosegue il sindacalista- è necessario un tavolo di confronto perché le soluzioni ci sono e, secondo noi, sono veramente non rinviabili. Occorre comprendere al più presto se la mancata eccellenza della sanità ad Augusta dipende da una mancanza di programmazione, da inefficienze organizzative, da mancanza di consapevolezza delle criticità o da altro. Una cosa, per noi, è certa: non possiamo assistere passivamente al degrado sociale anche in ambito sanitario. Le soluzione ci sono e si affrontano con uno spirito di confronto e collaborazione, a patto che ci sia la volontà vera di tutti di farlo nel più breve tempo possibile, perché siamo in piena emergenza”.