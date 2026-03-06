Augusta, liquido infiammabile per appiccare il fuoco al materiale presente nei pressi della villetta: un denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato all’Autorità giudiziaria di Siracusa un 43enne augustano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal proprietario di una villetta, che ha segnalato l’incendio di materiale edile destinato ai lavori di ristrutturazione dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio risale alla notte del 25 febbraio.

Determinante, ai fini dell’identificazione del presunto responsabile, sarebbe stata la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza, che avrebbero consentito ai Carabinieri di risalire all’uomo. In base agli accertamenti svolti, il 43enne avrebbe utilizzato liquido infiammabile per appiccare il fuoco al materiale presente nei pressi della villetta.

La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre permesso ai militari di rinvenire e sequestrare gli indumenti che sarebbero stati utilizzati durante l’azione.