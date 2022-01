Augusta, l’Inner wheel dona una bilancia all’associazione 20 Novembre

Una bilancia elettronica per i ragazzi dell’associazione 20 Novembre è stata donata, nei giorni scorsi, dall’Inner Wheel di Augusta. In particolare il dono ha riguardato i giovani che si occupano di agricoltura per il raggiungimento dell’autonomia e per il riconoscimento di un futuro nel mondo del lavoro e che il club service femminile sostiene da due anni: “il dono di una bilancia rappresenta una tappa ulteriore e importante per l’acquisizione della consapevolezza di pesi e misure dei prodotti coltivati amorevolmente da parte di questi giovani agricoltori. La bilancia infatti, – ha spiegato Ielsa Speciale dell’associazione – rappresenta una tappa ulteriore e molto importante nella costruzione delle attività laboratoriali organizzate”

La bilancia è stata consegnata nei locali dell’associazione ospitata in via Sacro Cuore alla presenza della past governatrice Nadia Arena Micalizio, della past president Concetta Angelino e della socia Alessandra Teresa Traversa, in rappresentanza della presidente annuale Valentina Saraceno Cappiello, accolti da Ielsa Speciale, dai ragazzi e dai loro educatori. A seguire i presenti si sono scambiati dei doni, frutto dell’attività creativa dei ragazzi.