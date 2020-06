Augusta, l’Inner Wheel dona dispositivi di sicurezza all’associazione disabili “20 Novembre 1989 onlus”

Mascherine, gel disinfettanti e un termoscanner sono stati donati dal club service dell’ Inner Wheel club di Augusta all’ associazione “20 Novembre 1989 onlus” per garantire sia ai ragazzi speciali che ai volontari che li seguono una ripresa in tutta sicurezza delle loro importanti attività di lavoratori e di sociali che hanno avuto uno stop a seguito della chiusura dei centri durante l’epidemia.

A consegnare i presidi a Ielsa Speciale, responsabile del laboratori didattici dell’associazione che si occupa dei disabili sono state la presidente dell’Inner wheel club di Augusta Alessandra Traversa e la segretaria Paola Mastroviti che hanno cosi “cementato una collaborazione e una funzione di supporto ai ragazzi speciali e agli operatori che se ne occupano giornalmente- fanno sapere dal club service- Con questo service, insieme con tutti gli altri che sono stati svolti in questo anno decisamente complicato e di grande emergenza, si concludono le attività annuali del club il cui direttivo e presidenza si apprestano a passare il testimone per il nuovo anno”.