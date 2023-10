Da lunedì 23 ottobre la corsa delle 8 della “linea 1” del servizio urbano viene anticipata, in via sperimentale, alle 7,45 per consentire gli studenti dell’ istituto superiore Ruiz di arrivare a scuola in orario per l’inizio delle lezioni.

L’autobus effettuerà la fermata (pensilina) di Corso Sicilia appositamente per gli studenti per poi riprendere il percorso originario. Lo fa sapere l’Ast con un avviso sul sito del Comune.