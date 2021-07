Augusta, l’incidente mortale sulla Ss193: la vittima, 89 anni, era fermo con l’auto sotto il cavalcavia

Aveva 89 anni ed era residente a Sortino Francesco Amoddio, la vittima del grave incidente stradale che si è verificato ieri dopo le 13 su un tratto delle statale 193 che da Augusta porta a Siracusa e a Villasmundo. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Augusta che sono intervenuti per i rilievi, l’anziano era a bordo della sua Fiat Punto, ferma sul ciglio della strada. Era all’ombra del cavalcavia poco prima dello svincolo per la Siracusa-Catania, forse per cercare un po’ di fresco, quando sarebbe stato travolto da un furgone guidato da 52enne, originario di Florida che viaggiava nella stessa corsia di marcia e che non sarebbe riuscito a evitare lo scontro, tamponandolo.

Un violento impatto nel quale l’auto dell’anziano si è ribaltata sulla fiancata laterale e che è stato fatale per l’89enne. A nulla sono, infatti, valsi i soccorsi allertati dagli automobilisti in transito in quel momento e ai sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza non è rimasto altro che constatare il decesso dell’anziano, trasportato nella camera mortuaria dell’ospedale Muscatello di Augusta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura di Siracusa ha, infatti, aperto un’inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente del furgone che stava tornano a casa dal lavoro. Il 52enne è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso ed è rimasto illeso, è stato sottoposto com’è prassi all’alcoltest che pare non abbia rilevato alterazione pisco-fisica.