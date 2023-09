Augusta, “L’impiantistica sportiva nel Libero consorzio di Siracusa”: convegno al Comune

“L’impiantistica sportiva nel Libero consorzio di Siracusa”. E’ stato questo il tema del convegno che si è svolto nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza del palazzo di città e che ha visto come relatori Ottavio Lavaggi e Mauro Checcoli, ingegnere di uno studio associato di Bologna con competenze sull’impiantistica sportiva che hanno sviscerato, di fatto, tutte le criticità sulle costruzione e dato consigli su come approcciare la progettazione. Altro relatore è stato l’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Fabio Caracausi, che ha puntato i riflettori, in generale, sugli impianti sportivi e sui finanziamenti per la costruzione, la manutenzione e l’affidamento in gestione delle strutture, seguendo un “modello Caltanissetta” che funziona ormai da diversi anni.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare, sono intervenuti i due presidenti delle associazioni organizzatrici Elio Gervasi (Asmes) e Mimmo Di Franco (Umberto I) che hanno ribadito la funzione sociale delle due associazioni sposando in toto la ricerca di soluzioni per i problemi legati al tema del convegno e l’assessore allo Sport Giuseppe Carrabino che ha illustrato le iniziative che l’amministrazione sta mettendo in campo.

Il convegno ha potuto contare anche sugli interventi del vice sindaco di Caltanissetta Giammusso, dell’assessore allo sport del Comune di Buscemi Di Pietro, del funzionario della ex Provincia Siracusa e del responsabile provinciale di Sport e Salute Basile. Tutti gli intervenuti si sono detti favorevoli ad esprimere un coordinamento per queste iniziative che risultano particolarmente valide, tra il pubblico gli interventi di Iano Mazziotta, presidente dell’ Unvs ed Ernesto Lanto che guida il Club Nuoto Augusta sono stati apprezzati in quanto stimolo propositivo per gli enti coinvolti. Ha moderato i lavori il referente Coni di Augusta Sebastiano Solano.