Augusta, liceo Megara riceve encomio per il progetto di lingua greca “Dιάλογοι”

Gli studenti della 4 AC del liceo Megara hanno ricevuto un encomio per il Pcto (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) di lingua greca “Dιάλογοι”, indetto dall’Associazione italiana di cultura classica (AICC) delegazione di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Lettere dell’ università “La Sapienza” di Roma, consistente nell’analisi e nello studio della figura femminile della donna del mondo antico in contrapposizione con il mondo moderno. La classe, guidata dalle docenti Adelaide Scacco (tutor) e Gabriella Lombardo, ha realizzato un elaborato multimediale in cui è stata studiata e confrontata la figura femminile, in ambito scientifico, politico e culturale, soprattutto descrivendo la tematica dell’emancipazione femminile e il ruolo della donna nella famiglia e nel mondo del lavoro.

L’encomio è arrivato martedì, durante la Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica che quest’anno coincide con la Giornata Internazionale della donna nella scienza, alla tavola rotonda presieduta da Lidia Di Giuseppe, Aglaia McClintok, Silvia Ronckev, docenti di Lingua e letteratura greca rispettivamente de “La Sapienza”, dell’ università degli studi del Sannio e di Roma Tre, e da Laura Surace, docente di Lingua e letteratura greca del liceo “Leonardo da Vinci” di Terracina e membro e referente del Consiglio diretto dell’Aicc delegazione di Roma.

Davanti a tutti i licei classici d’Italia, collegati in modalità on-line con l’aula magna de “La Sapienza”, le docenti Di Giuseppe e Paolo Scaglietti, autore del testo di grammatica greca “Il Greco di Campanini” e docente all’ istituto “Gonzaga” di Milano, hanno elogiato pubblicamente il lavoro svolto dagli studenti affermando la loro spiccata attinenza al tema del Pcto “Dιάλογοι”, soprattutto la realizzazione dell’elaborato che riportava la differenza tra la donna greca Aspasia di Mileto, filosofa del V secolo, e la donna moderna Michela Murgia, scrittrice, drammaturga e giornalista.

“Il video è attinente al tema del Pcto di lingua greca “Dιάλογοι”, spiccata rilevanza nella descrizione della figura femminile dell’antica Grecia in contrapposizione con il mondo moderno” – il giudizio finale dei due docenti accademici, soddisfatti per i risultati ottenuti, che collocano il liceo classico “Megara” ai primi posti sia a livello nazionale che regionale, il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, le referenti del Dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera e del Pcto Maria Grazia Muscolino, a cui si associa l’intera comunità scolastica.

Gli studenti coinvolti nel progetto sono: Anna Armenio, Carola Barbarino, Ludovica Benevento, Roberta Bonnici, Carola Bosco, Martina Damiata, Gaia Grasso, Federica Lombardo, Gabriel Magnano, Alessandro Morello, Gianmarco Niciforo, Sveva Passanisi, Alessia Ricca, Laura Sardo, Federica Ternullo.