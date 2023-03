Augusta, liceo Megara e Autorità portuale insieme per un percorso di orientamento

Ha sviluppato come argomenti la conoscenza, le sfide, le ricadute sul territorio e le prospettive messe in atto dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Augusta- Catania-Pozzallo, a seguito della convenzione siglata tra il dirigente scolastico Renato Santoro e il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina, il percorso per le competenze trasversali e l’ orientamento che si è appena concluso al liceo Megara. Il progetto, proposto dalla docente nonché tutor interno Francesca Scatà, è stato modulato in concertazione con il tutor interno all’Adsp Massimo Scatà che ne ha coordinato i tempi e tutti i relatori intervenuti e ha ricalcato il tema di “scolarità e mercato del lavoro” uno dei tre punti elencati e connessi nel “Codice di buone pratiche per l’integrazione sociale dei porti” pubblicato da Espo – European sea ports organisation.

Gli studenti durante le sei giornate sono stati accolti nella sede dell’Adsp del porto commerciale di Augusta, mentre una giornata è stata dedicata alla visita del porto di Catania e ha trattato la normativa di riferimento, i compiti dell’Adsp (indirizzo, programmazione, affidamento e controllo, amministrazione, promozione, etc.), gli organi che la governano, la natura e funzione del porto di Augusta, inserito nella rete Ten-T “core” come porto strategico per l’Unione europea; spazio anche al porto “comprehensive” di Catania con vocazione prevalentemente turistica/crocieristica e di traffico ro-ro, ma che ospita anche traffico container e a Pozzallo con la sua posizione ottimale verso Malta è interessato ad un traffico di navi passeggeri e mercantili.

Si è parlato anche dei vantaggi delle Zes, le zone economiche speciali riguardo alle semplificazioni amministrative e benefici fiscali e tributari, dei programmi informatici gestionali in uso o di monitoraggio alle procedure delle istruttorie per le concessioni demaniali, al sistema di sicurezza integrata avanzata – Sia, basato su piattaforme tecnologiche aperte. Hanno completato il programma la presentazione dei progetti “green” per rendere i porti di Augusta e Catania più sostenibili, tra questi il progetto “Smart port”; pensiline fotovoltaiche, efficientamento energetico degli edifici in area portuale. La visita al porto di Catania è stata occasione per osservare l’attività di un concessionario che opera all’interno, al porto di Augusta, l’attenzione stata puntata alle opere in atto per l’ampiamento dei piazzali, il raccordo ferroviario, il rifiorimento e ripristino statico della diga foranea e le attività in essere di alcuni operatori portuali.

Hanno partecipato le alunne e gli alunni della IV C dell’indirizzo scientifico Sara Ballerini, Elisea Barbarino, Flaminia Bonavera, Martina Cappiello, Filippo D’ Agostino, Sara Di Mare, Sara Fazio, Martina Gallo, Chiara Iannello, Virginia Incari, Georgia Leotta, Simone Maiolino, Martina Miduri, Alessia Moretta, Claudia Parsi, Gaia Patania, Chiara Scalzo, Benedetto Teresi, Bruno Tringali, Mattia Zanti.