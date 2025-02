Augusta, liceo Megara accreditato per progetti Erasmus+

Il liceo “Megara” ha ottenuto l’ accreditamento Erasmus+ per il periodo 2025-2027. Lo fa sapere la scuola che sottolinea come questo riconoscimento rafforza il processo di internazionalizzazione dell’ istituzione scolastica che vede già in atto attività quali preparazioni per le certificazioni linguistiche in inglese, francese, spagnolo e cinese in partenariato con enti di formazione e università, mobilità internazionale e reti con scuole straniere.

A partire da giugno di quest’anno l’istituto potrà partecipare a progetti internazionali di valore educativo e culturale nell’ottica di una strategia a lungo termine, offrendo ai nostri studenti e al nostro personale opportunità uniche di crescita e apprendimento. Dopo un primo periodo dedicato ad attività preparatorie, le mobilità inizieranno a partire dal prossimo anno scolastico e includeranno corsi di formazione e visite (job shadowing) presso altre scuole europee, per docenti, scambi in altre scuole in Europa per studenti, inviti di docenti o esperti dall’estero per brevi periodi nella scuola augustana

Le mobilità programmate contribuiranno alla crescita professionale e allo sviluppo strategico dell’ istituto in una rete di istituzioni europee, nonché a una migliore performance degli alunni attraverso una maggiore qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in una dimensione europea dell’educazione.

Il dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, che ha fortemente voluto l’iniziativa si è detto grato con l’intero collegio docenti ed in particolar modo le docenti della commissione Erasmus: Emanuela Russo, Barbara Belfiore, Raffaella La Ferla e Paola Di Mare, che si sono spese per il raggiungimento di questo lungimirante traguardo.