Augusta, “Liberiamo la pace, liberiamo la primavera, fermiamo la guerra”: i ragazzi del Megara da applausi in La Pace di Aristofane

L’8 giugno il Liceo Megara ha portato in scena ad Augusta La Pace di Aristofane, una commedia straordinariamente attuale che, a distanza di oltre duemila anni, continua a interrogare le coscienze sul valore della pace e sulle conseguenze della guerra.

La serata restitutiva, svolta presso l’Auditorium Comunale “Giuseppe Amato”, è stata introdotta dagli interventi della Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e del Sindaco Giuseppe Di Mare e dell’ex Assessore all’Istruzione Biagio Tribulato, da sempre vicini alla realtà del Liceo Megara.

Il 30 maggio la nostra scuola ha inscenato l’opera in anteprima a Palazzolo Acreide durante il Festival Internazionale del Teatro Classico organizzato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) presso il Teatro Greco di Akrai.

Il percorso laboratoriale teatrale non è stato soltanto un’esperienza espressiva, ma anche un’importante occasione di crescita umana e relazionale. Attraverso giochi ed esercizi propri della pedagogia teatrale, Studentesse e Studenti di diverse classi sono stati guidati alla costruzione di un nuovo gruppo, inclusivo, eterogeneo ma fondato sul rispetto, cooperazione e valorizzazione delle differenze in esso presenti.

Il laboratorio ha intrecciato lo studio della tecnica recitativa classica con un lavoro sulla forza espressiva della voce, del corpo e della gestualità, sul ritmo dell’azione scenica, sul rapporto diretto con il pubblico e sulla caratterizzazione dei personaggi.

L’elaborazione collettiva del testo aristofaneo da parte delle Studentesse e degli Studenti e la riflessione sui temi dell’indifferenza di fronte alla guerra, del riconoscimento dell’altro e della responsabilità condivisa e quotidiana nella costruzione della pace, hanno accompagnato momenti dedicati alla scrittura creativa.

La regia ha tentato di valorizzare il messaggio universale del testo aristofaneo, offrendo una rilettura capace di dialogare con il presente e di restituire al pubblico immagini e significati vicini alla sensibilità contemporanea.

Il laboratorio teatrale è stato curato dal docente interno esperto Sebastiano Sardo, diplomato presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e formatosi anche presso la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano e il Teatro 2 Stabile di Parma, con la collaborazione della docente interna figura aggiuntiva Gabriella Lombardo, della docente interna tutor d’aula Giuseppina Pugliares e della docente interna referente del progetto “Dietro le quinte” Ornella Spina.

In quest’ultimo progetto, mirato alla realizzazione dei costumi e degli oggetti di scena, si sono distinte Vittoria Di Grande della 1^B del Liceo Linguistico e le allieve del Liceo Artistico Serale Maria Gentile, Maria Chiara Rattizzato, Bianca Saraceno.

Alle autorità civili va il più sincero ringraziamento per la presenza, l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della scuola e delle nuove generazioni. Il loro sostegno rappresenta un segnale importante di vicinanza al mondo dell’educazione, della cultura e della formazione, valori fondamentali per la crescita civile e umana della comunità.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutte le Studentesse e a tutti gli Studenti che, con impegno, creatività e passione, hanno dato vita a questo significativo percorso formativo e artistico.

Un ulteriore ringraziamento va al gruppo scout Augusta 2 e alle prof.sse Rosa e Teresa Peluso per il prestito di scudi, spade in legno dipinti a mano e lance in metallo artigianali in legno dipinti a mano che hanno arricchito la scenografia.