Augusta, lezioni scolastiche fino al venerdì, necessari nuovi orari dei pullman. Presentata mozione

Modificare gli orari del servizio urbano per gli studenti delle scuole superiori augustane che, a causa del caro energia, hanno cambiato gli orari di frequenza delle lezioni.

Questo il tema di una mozione consiliare urgente presentata dal consigliere comunale Giancarlo Triberio, che solleva il problema degli orari dei pullman dell’Ast per gli studenti dei due istituti superiori augustani, che quest’anno, frequentano le lezioni fino al venerdì, per la cosiddetta settimana corta, introdotta dalle scuole per risparmiare dopo l’impennata di prezzi di luce e gas.

“Ho accolto la segnalazione di un genitore, Florindo Passanisi che – spiega il consigliere- ha raccolto e formalizzato, tramite una pec inviata anche alla direzione generale Ast, le istanze di tantissimi genitori sulla difficoltà degli studenti ad utilizzare i mezzi pubblici sia per il raggiungimento degli istituti in orario con l’inizio delle lezioni sia per raggiungere le proprie abitazioni. Inoltre nell’ottica di un risparmio energetico ed economico per i cittadini nonché per diminuire le emissioni in atmosfera –prosegue Triberio- si ritiene che le amministrazioni debbano agevolare l’utilizzo da parte dei cittadini, a partire proprio dai nostri giovani, del trasporto urbano ed in tale ottica é stata presentata una mozione urgente per chiedere all’azienda del trasporto urbano una rimodulazione dei propri mezzi dedicando un’ attenzione particolare agli studenti di tutta la citta per permettere di raggiungere gli istituti e tornare nelle proprie abitazioni in modo adeguato rispetto alla nuova rimodulazione delle lezioni”.