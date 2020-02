Augusta, lezione “fuori classe” per gli studenti del Megara con il progetto “Scritturiamo”

Scritturiamo, il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento del Liceo Megara, ha condotto

una lezione “fuori classe”.

Alessandro Russo, docente di Scrittura creativa, e le tutor, le docenti Scacco e Carriglio, hanno ideato l’itinerario. Valicate la aule scolastiche e accompagnato dall’insegnante Paola Di Mare, il laboratorio si è trasferito nel barocco catanese attraversando le strade del centro storico della città. L’itinerario è stato puramente letterario, ha avuto come pretesto i luoghi, come contesto l’architettura ma come testo gli scritti di Verga, di De Roberto, di Brancati. La guida Giusy Belfiore, presidente dell’Associazione Guide turistiche di Catania, ha fatto rivivere le pagine di Storia di una capinera, in via dei Crociferi puntando lo sguardo al monastero di San Benedetto, ha condotto gli studenti in via Sant’Anna, dove si trova la casa di Verga, tracciando da qui un profilo della personalità dello scrittore.

Dopo la capinera è stato Consalvo, il protagonista dei Viceré di De Roberto, che si è lasciato leggere attraverso il maestoso monastero dei Benedettini in piazza Dante. Miti e leggende sul “liotro” in piazza Duomo sono stati intermezzo per culminare poi nella chiesa della Badia di Sant’Agata dove il marmo giallo di Castronovo modellato dal Vaccarini ha dato un finale di pura arte al percorso.