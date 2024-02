Augusta, l’ex Ss 114 a Punta Cugno è ancora chiusa

A che punto è la questione della riapertura del tratto della ex statale 114 a Punta Cugno, chiusa da tempo per un avvallamento? A riproporre la questione è Mimmo Di Franco, presidente della filantropica “Umberto I” che a maggio dell’anno scorso aveva riacceso i riflettori sull’ ancora chiusa carreggiata verso Augusta dell’importante arteria extraurbana e che si dice grato all’onorevole Carta che se ne “occupò tempestivamente, facendo una interrogazione urgente al presidente della regione ed all’assessore regionale alle infrastrutture. Finalmente dopo sei mesi dall’interrogazione una commissione del Genio civile ha fatto un sopralluogo evidenziando delle criticità e che si prevedono dei tempi lunghi. – aggiunge -. Considerato che sia FI provinciale sia FdI con l’onorevole Auteri se ne sono occupati dopo l’interrogazione dell’onorevole Carta, si vorrebbe sapere visto che sono trascorsi altri 3 mesi, considerato che una delegazione provinciale di FI avrebbe voluto incontrare il commissario del consorzio di Siracusa per proporre l’alternativa, quale sia la situazione attuale”.

Se cioè sono stati fatti nel frattempo passi in avanti e quale siano le previsioni per la riapertura al transito della strada: “ricordo che siamo in una zona industriale ad alto rischio, che la strada – conclude- è da circa quattro anni chiusa, tranne un intervallo di qualche mese, che il porto per funzionare deve essere anche collegato con strade efficienti e che molti lavoratori della zona industriale percorrono quel tratto tutti i giorni. Infine, non secondario, la deviazione comporta l’attraversamento della 193 con rischio elevato di collisione”.