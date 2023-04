Augusta, l’ex segretario della Uil consulente, a titolo gratuito, per la depurazione

Il Comune ha un consulente, a titolo gratuito, sulla depurazione. Si tratta di Stefano Munafò, ex segretario generale della Uil che è stato nominato ieri con apposita determina dal sindaco Giuseppe Di Mare in quanto ritenuto “idoneo a supportare la vision e la mission di questa amministrazione in materia di depurazione”, annosa vicenda ancora irrisolta gestita dal commissario unico per la depurazione.

Fino alla scadenza del mandato elettorale del primo cittadino Munafò, che alle ultime amministrative era stato indicato nella rosa dei possibili assessori di Pippo Gulino, candidato a sindaco sconfitto al ballottaggio, supporterà dunque il sindaco “nell’espletamento delle sue funzioni in materia di interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta, in ragione della comprovata competenza ed esperienza professionale”– si legge nel provvedimento che segue la precedente nomina del mese scorso dell’altro consulente, a titolo gratuito, per le Zone economiche speciali, Alessandro Ambrosio, architetto augustano, già referente regionale delle Zes di Forza Italia.