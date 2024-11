Augusta, l’ex chiesa di San Giuseppe Innografo diventerà un centro ricreativo: approvato progetto esecutivo

Un luogo di incontro e socializzazione per effettuare attività ludico-ricreative, di lettura, studio-ricerca nell’ex chiesa di San Giuseppe Innografo, a Monte Tauro e fornire cosi un servizio al quartiere che ne è sprovvisto da sempre. È questo l’obiettivo del progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi dalla giunta per adeguare e ristrutturare l’ex prefabbricato di via Palazzetti, angolo Via Barone Zuppello, finalizzato alla partecipazione all’avviso indetto dall’assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali PR Sicilia Fesr 2021-2027 per la manifestazione di interesse per “Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a servizi socio-educativi e sociali per i minori, anche al fine di promuovere la parità di genere e colmare i divari territoriali e dei contesti marginali” ed ottenere il finanziamento.

Il progetto è stato redatto dagli architetti Enza Aleo Nero e Angela Cacciaguerra per un importo complessivo di 691.751 euro, di cui 558.066,87 euro per lavori di ristrutturazione del prefabbricato che, per tanti anni, ha ospitato la chiesa del Monte prima che venisse realizzata l’attuale parrocchia di via Epicarmo Corbino.

E che è stato acquisito al patrimonio comunale insieme alla porzione di terreno a giugno scorso per le esigenze sociali del quartiere, in vista anche dell’ecoparco con aree ricreative e spazi destinati a strutture sportive all’aperto realizzato poco distante, e a conclusione di un iter avviato nel 2003 con la concessione da parte del Comune di una porzione di terreno della zona della Cavalera dove si trova la struttura.