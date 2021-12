Augusta, l’ex campione di Italia ’90 Schillaci agli studenti della Principe Di Napoli: “Credete nei vostri sogni”

Prima qualche palleggio, tanti autografi e foto ricordo nel cortile della plesso “Cappuccini” con gli alunni più piccoli, poi quattro chiacchiere con i più grandi delle terze medie nell’auditorium dove è stato presentato il manifesto della comunicazione non ostile dello sport.

E così “inseguendo un sogno” ieri mattina gli studenti del primo istituto comprensivo Principe Di Napoli hanno incontrato Totò Schillaci, ex calciatore, campione e capo cannoniere dei Mondiali del ’90 e di quelle “notti magiche” il cui mitico brano, che gli studenti hanno intonato alla fine dell’incontro, ha rappresentato la colonna sonora di quelle partite che hanno portato l’Italia ad arrivare terza ai mondiali di 31 anni fa.

“Ero piccolo quando ho cominciato a tirare due calci al pallone – ha detto il campione rispondendo alle domande degli alunni che, uno per uno, hanno letto i dieci articoli del manifesto- ho cominciato per strada e questo mi ha permesso di poter crescere e capire che potevo diventare un calciatore. Ho fatto tanti sacrifici e non immaginavo che avrei giocato in Nazionale, però ci ho sempre creduto non mi sono mai fatto trasportare dalle cattive amicizie. Per me il calcio è stato fondamentale, è stato il mio sogno. Ci sono state persone che hanno creduto in me senza il loro aiuto non ce l’avrei fatta. L’importante è divertirsi, lo sport aiuta a crescere a socializzare e ad aspirare a grandi progetti. Per 17 anni ha fatto il calciatore, spero di poter essere un esempio per tanti giovani, bisogna crederci soprattutto se fai la scuola calcio”– è stata la risposta a Francesco che ha detto di voler fare da grande il calcio e per questo di frequentare dall’età di 5 anni una scuola

“Vogliamo cercare di orientare i ragazzi verso le buone pratiche e la buona condotta, per questo abbiamo lavorato al manifesto della comunicazione non ostile dello sport, per costruire uno sport migliore”– ha esordito la dirigente scolastica Agata Sortino sottolineando l’importanza dei valori nobili dello sport e invitando i giovani ad abbandonare “i divani, i touch screen e tornate a giocare per strada. Siete dei cuccioli di uomo che hanno bisogno di spazi fisici nel quale confrontarsi, poi c’è la scuola che pensa ad orientare e a definire le buone condotte”.

Presenti anche il sindaco Giuseppe Di Mare che, rispondendo ad una domanda, ha detto che per la palestra della Cittadella sono stati già stanziati i soldi e il progetto è quasi pronto, e anche alle “scuole verdi” sono state prenotate delle somme per immaginare un’area sportiva, gli assessori alla Pubblica istruzione, Ombretta Tringali e allo Sport Angelo Pasqua, il vicepresidente del consiglio Biagio Tribulato.

Schillaci ha poi consegnato una maglia della Nazionale alla scuola che verrà riposta nella Presidenza e autografato un gagliardetto consegnato a nome della scuola a Margherita, alunna della IIIA e campionessa di ciclismo, ad accoglierlo anche gli alunni sbandieratori, guidati da Rossella Leone, l’attività è stata coordinata dalle docenti Tiziana Repici e Anna Elisa Forte, dall’insegnante di scuola primaria Angela Palumbo e dal maestro della scuola dell’infanzia Salvatore Carì.