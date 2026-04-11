Augusta, l’Europa entra in classe: al “Ruiz” continua l’internazionalizzazione

​Si è conclusa con grande soddisfazione l’esperienza del Programma Assistenti di Lingua che, per sei mesi, ha portato all’Istituto Superiore ” Gaetano Arangio Ruiz” la giovane assistente di lingua tedesca Felicia Bayer che, nell’ambito del programma promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e gestito da INDIRE, ha portato una ventata di internazionalizzazione tra i banchi.

​Felicia, venticinquenne di Amburgo prossima alla laurea presso l’Università di Berlino, ha infatti collaborato attivamente con la prof.ssa Rosita Accolla, lavorando con le classi del triennio del Settore Economico indirizzo Turismo e con la prima classe del percorso Quadriennale di Amministrazione Finanza e Marketing con curvatura turistica.

​L’iniziativa nasce da accordi bilaterali tra l’Italia e diversi partner europei per favorire la diffusione delle lingue nazionali. Il “Ruiz”, selezionato come istituto assegnatario, ha saputo trasformare questa opportunità in un’esperienza formativa d’eccellenza. ​La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti:

​”L’internazionalizzazione della nostra offerta formativa è un obiettivo costante, e l’esperienza del Programma Assistenti di Lingua ne rappresenta una conferma tangibile. Felicia Bayer non ha portato solo competenza e professionalità, ma ha saputo integrarsi con naturalezza nella nostra comunità grazie a una gentilezza e una curiosità rare, capaci di creare veri e propri ponti culturali.Felicia ha contribuito in modo significativo al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, lasciando un segno autentico nelle relazioni e nell’entusiasmo di tutti noi. A lei va il nostro grazie più sincero per la capacità di mettersi in gioco: il ‘Ruiz’ resterà sempre una casa pronta ad accoglierla.”

Il bilancio dell’esperienza è estremamente positivo. La presenza di un’assistente esterna non ha solo migliorato la padronanza del tedesco tra gli studenti, ma ha anche arricchito il tessuto umano dell’istituto. Felicia Bayer lascia Augusta con un bagaglio di affetto e stima, confermando come la scuola possa essere il primo luogo di costruzione di una cittadinanza europea consapevole e aperta al mondo.