Augusta, l’eurodeputato Donato (Lega) in visita a Comune e Autorità portuale

Tappa augustana oggi per l’eurodeputato della Lega Francesca Donato che, accompagnata dal commissario di Augusta Rosario Salmeri e dal dirigente megarese Antonino Di Silvestro, da Vincenzo Vinciullo, responsabile provinciale del partito, ha visitato prima l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e subito dopo il Comune.

Al primo incontro, al porto, il gruppo è stato ricevuto dal segretario dell’Autorità di sistema portuale Attilio Montalto “che ha illustrato i progetti, già finanziati e quelli in attesa di finanziamento, per lo sviluppo dell’attività del porto, inclusi nel Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza che vede tra tutti quello della deviazione della rete ferroviaria della città”– si legge in una nota

Poi si è spostato nel salone del palazzo di città dove è stato accolto dal sindaco Giuseppe Di Mare e dal presidente del Consiglio comunale Marco Stella, alla presenza anche di altri esponenti del partito. Durante l’incontro sono stati affrontati temi che riguardano la città e l’importanza che ha lo sviluppo dell’ attività in ambito portuale, con la conseguente ricaduta in termini di economia del territorio anche per i paesi limitrofi al porto di Augusta come Priolo, Melilli e Siracusa.

“L’onorevole Francesca Donato –prosegue la nota- ha prestato molta attenzione ai problemi e alle prospettive di sviluppo che questo territorio potrebbe avere e ha dato la propria disponibilità a farsi parte attiva per promuovere tutte le attività di sviluppo del territorio, inoltre ha promesso un’ulteriore visita in città con l’intenzione di soffermarsi un giorno per interloquire con gli enti e le forze politiche locali”.