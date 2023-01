Augusta, lettera aperta sul parco giochi, l’assessore Sicari replica: “solo livore, già affidati i lavori di manutenzione”

Rispedisce al mittente “questo metodo” e i giudizi “disattenti e non pertinenti” sia sull’amministrazione che anche sul piano umano “buttati a caso” e che “non mi appartengono” l’assessore al Decoro urbano Rosario Sicari, che replica alle affermazioni di Giovanni Baffo che alcuni giorni fa aveva affidato a una lettera aperta le sue contestazioni legate alla finora mancata manutenzione del parco giochi della villa comunale, dopo l’altra lettera aperta scritta sei mesi prima dalla figlia di dieci anni che chiedeva il ripristino delle due altalene e del tappetino al parco giochi.

“Mio malgrado mi trovo a dover replicare alle dichiarazioni che mi riguardano apparse l’altro ieri sulla stampa – esordisce Sicari -. Premesso che non ho avuto il piacere di fare la conoscenza del signor Giovanni Baffo di persona, se non un educato cenno di saluto, non comprendo come lo stesso abbia potuto tirare delle conclusioni così grossolane e pesanti a suo dire sul profilo “umano” e quindi sulla mia persona. Il signor Baffo, apertamente schierato politicamente contro questa amministrazione, quasi in modo ossessionato, non perde occasione per costruire una inutile polemica fondata sulla strumentalizzazione”.

Poi entra nel merito degli interventi di manutenzione del parco giochi rispetto al quale l’autore della lettera aperta “si dimostra distratto e poco informato: l’affidamento in questione – precisa l’assessore – è datato 17 novembre e riguarda non solo il parco giochi della Villa, ma anche quelli del Domenico Costa e del campo Carrubba. Quasi 50.000 euro per la manutenzione straordinaria di tutti i parchi gioco comunali, perché noi abbiamo a cuore i bambini di tutta la città, e per questo non serve scomodare l’essere o meno genitori. Se il signor Baffo avesse davvero voluto sapere a che punto si era arrivati con l’affidamento avrebbe potuto consultare in maniera più attenta l’albo pretorio ma invece ha preferito attaccare me e il sindaco con una lettera alla stampa piena zeppa di giudizi disattenti e non pertinenti dimostrando ancora una volta la sola guida del suo dire ovvero il livore nei confronti della nostra amministrazione del fare”.

“Lo stile amministrativo che ci contraddistingue non è quello della ricerca dell’umiliazione politica in base da quanto da lui asserito, ma il perseguimento del bene comune. Sui giudizi buttati a caso sul profilo umano lascio correre: il mio ruolo di genitore e delle attenzioni che intendo riservare ai miei figli quale misura per quelle che riservo ai piccoli utenti di un parco giochi non saranno mai oggetto di polemiche e strumentalizzazioni di così basso livello per fini politici – conclude Sicari -. Rispedisco al mittente questo metodo e questi giudizi che non mi appartengono”.