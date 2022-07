Augusta, “L’era del costume”: l’esposizione di abiti d’epoca a cura del Comitato Premiarte Federico II

Si chiama “L’era del costume”, l’esposizione d’abiti d’epoca in uso in Sicilia, ideata dal Comitato Premiarte Federico II di Augusta per dare gratuitamente l’occasione di poter ammirare gli abiti, i tessuti e l’eleganza di un tempo.

Con la collaborazione di Rosamaria Quartarone e Rosanna Scarcella l’esposizione allestita al palazzo municipale, arricchirà la bellezza del salone “Chinnici” che sarà aperto al pubblico giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 dalle 18.30 alle 21, come fanno sapere gli organizzatori che si dicono grati per la collaborazione e disponibilità con la famiglia Costa e con l’amministrazione per i locali.