Augusta, Leo club: è Domenico Sangiorgi il nuovo presidente

E’ Domenico Sangiorgi il nuovo presidente del Leo Club di Augusta per l’anno sociale 2020-2021. L’insediamento è avvenuto venerdì sera, durante la cerimonia di chiusura dell’anno sociale 2019-2020 e del passaggio della campana dei Leo Club della IV Area del Distretto Leo 108 Yb – Sicilia, che comprende i club di Augusta, Modica, Ragusa e Siracusa.

Il meeting si è svolto alla presenza del presidente distrettuale Gloria Caristia, del Leo Club di Caltagirone, del primo vice governatore distrettuale Francesco Cirillo, del Lions Club di Siracusa host e del vice presidente distrettuale Giulia La Spina, del Leo Club di Messina Peloro.

Il neo presidente subentra ad Elvira Sangiorgi, che ha anche ricoperto l’incarico di segretario per IV Area operativa nell’anno sociale 2019-2020, lascia la presidenza del club augustano assunta nell’ultimo biennio. Per l’anno sociale 2020-2021, sarà referente per la IV Area operativa del service “Cane guida Lions” e “Area vista”.