Augusta, lento ritorno alla normalità. Intanto è conta dei danni: “Stimati per 8 milioni di euro”

Augusta inizia a rialzarsi dopo due giorni di emergenza provocata dal ciclone Harry, che ha colpito duramente il territorio causando ingenti danni soprattutto alle aree costiere. A partire da domani, scuole e uffici pubblici riapriranno regolarmente, segnando un primo, importante passo verso il ritorno alla normalità.

Resterà invece chiuso il lungomare Rossini, una delle zone maggiormente colpite dal maltempo. L’area sarà interdetta per consentire le operazioni di pulizia, la rimozione dei detriti e per garantire la sicurezza della viabilità. Una prima stima sommaria dei danni parla di circa 8 milioni di euro.

Il ciclone ha compromesso in particolare le strutture costiere e le strade più vicine al mare. Tuttavia, grazie al tempestivo coordinamento tra Protezione Civile, Polizia Municipale e uffici tecnici comunali, sono state adottate immediate misure di sicurezza per tutelare la popolazione.

«Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in una nota –. Adesso il nostro impegno si concentra sulla conta dei danni. È fondamentale monitorare la viabilità, le strutture pubbliche e assicurare l’accesso in sicurezza a tutte le aree colpite».

Il primo cittadino ha inoltre espresso fiducia nel supporto delle istituzioni regionali e nazionali: «Sono sicuro di avere al fianco la Regione Siciliana e il Governo nazionale per affrontare questa situazione e gestire gli ingenti danni economici. Le risorse del Comune sono limitate e il lavoro di ricostruzione è enorme: non possiamo farcela da soli».

Infine, il sindaco ha voluto ringraziare la cittadinanza e tutti coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai cittadini per il loro senso di responsabilità e disciplina. Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a evitare conseguenze peggiori. Un grazie va anche ai volontari del Coc, alla Protezione Civile comunale e regionale, alla Polizia Municipale, al prefetto, alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, che hanno garantito interventi tempestivi e di grande professionalità».