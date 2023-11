Augusta, legge di stabilità regionale: rifinanziato contributo straordinario per la gestione dei migranti

Rifinanziato anche per il 2023 il contributo straordinario totale di due milioni di euro assegnato annualmente ai comuni, tra cui Augusta, ma anche per Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Modica, Siculiana e Porto Empedocle che si trovano a dover fronteggiare la gestione dei flussi migratori.

E’ quanto prevede il disegno di legge di stabilità regionale che vale 900 milioni di euro (su una mole complessiva del bilancio di 16,5 miliardi) approvato ieri dal governo Schifani che dovrà approdare all’Assemblea regionale siciliana, per l’esame delle commissioni di merito e poi dell’aula.

Il Governo regionale, anche per il 2023, ha inteso così destinare dei fondi per “le difficoltà causate dall’arrivo dei migranti” ad alcuni comuni siciliani, tra cui quello megarese che ha già utilizzato i contributi arrivati negli anni passati per interventi di vario tipo. Si aggiungono ai fondi già destinati più volte dalla legge di bilancio dello stato per lo stesso motivo.