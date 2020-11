Augusta, legalità e formazione, l’Associazione forense megarese incontra il sindaco

Si è parlato degli scopi che si prefigge l’Associazione forense megarese e delle iniziative che intende portare avanti, all’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a palazzo di città tra il sindaco Giuseppe Di Mare, il vicesindaco e assessore Beniamino D’Augusta e una delegazione dell’associazione di legali guidata dal presidente Puccio Forestiere e composta dal segretario Dario Valmori ed dal consigliere Francesco Romeo.

L’associazione forense megarese, costituita a luglio di quest’anno, è la prima di tale genere nata ad Augusta e rappresenta ad oggi, con circa settanta soci, la maggioranza degli avvocati che lavorano nel territorio comunale. Nel corso dell’incontro la delegazione dei avvocati ha donato al sindaco una copia dell’ atto costitutivo illustrando anche le prossime iniziative che intende adottare per la formazione, a partire dai corsi di aggiornamento professionale degli iscritti e della categoria forense che si svolgeranno ad Augusta con la presenza di relatori qualificati, il primo dei quali si dovrebbe svolgere in presenza non appena le norme anti-contagio da Covid-19 lo consentiranno.

L’associazione, inoltre, intende promuovere una borsa di studio e portare il proprio contributo, anche in collaborazione con altri organi e associazioni, per il miglior funzionamento anche in sede locale dell’amministrazione della giustizia. Da parte sua il sindaco si è detto disponibile ad un proficuo dialogo nell’esclusivo interesse della cittadinanza.

Oltre a Valmori, Forestiere e Romeo il consiglio direttivo dell’associazione forense megarese è composto dal tesoriere Francesca Marcellino e dai consiglieri Fabrizia Burgi, Rosanna Bussichella, Marcello Passanisi e Salvatore Terrone.