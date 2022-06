“Augusta, Legalità e cultura dell’etica”, concorso del Rotary: terzo posto per un alunno del Ruiz

E’ stata intitolata “In attesa di un lavoro”, la fotografia di Samuele Sicari, studente della 4AT del settore economico indirizzo Turismo del Ruiz, arrivato terzo nel concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica 21-22” promosso dal Rotary club international con l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni sull’importanza della legalità. Proposto alle scuole augustane dal club service megarese, guidato ad Pietro Forestiere, quest’anno ha avuto come tematica “Il lavoro costituzionalmente tutelato come strumento di coesione e sviluppo delle comunità e garanzia di crescita futura e di benessere. Vecchie e nuove formule, formazione, sicurezza, inclusione e parità”.

L’alunno ha gareggiato per la sezione fotografia scuole secondarie di secondo grado e con il suo scatto ha voluto mettere in luce le difficoltà che riscontrano tutte le persone rimaste senza lavoro e che si sentono accantonate dalla società, così come gli attrezzi protagonisti dell’immagine. Unico premiato per la Sicilia orientale Sicari ha ricevuto un attestato, un tablet di ultima generazione e in più ha vissuto l’emozione di partecipare ad una giornata speciale in cui i giovani e i loro elaborati sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione avvenuta a Roma nella sala convegni della Biblioteca nazionale centrale.

Ad accompagnarlo anche Dario Valmori, presidente incoming del Rotary Augusta e delegato del club per il progetto, e la docente del Ruiz Stefania Anfuso, che ha curato la partecipazione dello studente al concorso. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, e dell’insegnante Rosa Anna Bellistri, referente del progetto che si dicono grati con il Rotary club Augusta per la “pregevole iniziativa concorsuale proposta alla scuola, volta a difendere il diritto al lavoro presente nella nostra Costituzione, ma non sempre attuato nella vita delle singole persone”.