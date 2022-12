Augusta, le “magliette bianche” in piazza Castello: “avviate le bonifiche, questo territorio rinascerà”

“Ciò che si chiede è sicuramente una bonifica pronta, perché le bonifiche sono state inesistenti in tutti i siti Sin e Sir, e più attenzione rispetto a quelle che sono le patologie legate a questi territori. Quindi rispetto del territorio, applicazione della normativa e interessamento anche della gente comune rispetto al problema che sembra un po’ congelato, a nostro avviso. Le “magliette bianche” come ogni anno sotto le festività natalizie, anche il Papa ne ha parlato, richiamano l’attenzione e vorrebbero più che attenzione. Vorrebbero veramente che si iniziasse un percorso di vere bonifiche poiché questi territori sono martoriati. Qui bisogna bonificare perché da questo viene sia economia che lavoro e benessere e salute per i territori, se vogliamo dare una sferzata alla crisi che ci sta attanagliando partiamo dalle bonifiche e da li rinascerà questo territorio”.

Questo, in sostanza il messaggio – affidato a Giusy Nane del Comitato stop veleni che ha organizzato l’iniziativa megarese insieme a Cinzia Di Modica- che anche ad Augusta “le magliette bianche” hanno ribadito domenica pomeriggio in piazza Castello, ai giardini pubblici, nella manifestazione nazionale che si è tenuto in primis nei siti Sin, ovvero di interesse nazionale com’è appunto Augusta con Priolo e Melilli, ma anche in molte piazze della nostra nazione per ribadire la necessità di procedere con le bonifiche nei luoghi fortemente inquinati.

Un gruppo di persone, che non si arrende di fronte al disinteresse più generale degli augustani sul tema e continua a metterci la faccia per chiedere “la tutela della salute e dell’ambiente“, si è dato appuntamento alla villa comunale dove ha stazionato per qualche ora con dei cartelloni mano. Tra di loro come sempre c’era anche padre Palmiro Prisutto, battagliero sacerdote che da decenni è in prima fila per la difesa dell’ambiente: “da 40 anni diciamo le stesse cose ad un governo e a tanti governi che sono rimasti sordi, muti e ciechi di fronte ad una delle più grandi tragedie dell’Europa” -ha detto

Nel documento inviato ai ministeri Ambiente e della Sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e della Salute, al presidente della Regione Sicilia, agli assessori regionali al Territorio Ambiente, Attività produttive e Salute, ai sindaci di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa le magliette bianche chiedono un cronoprogramma non derogabile per bonifiche, finanziamenti e responsabilità, sorveglianza epidemiologica nei Lea e cure gratuite, valutazione dell’impatto sanitario, valutazione integrata ambientale e sanitaria, coordinamento interforze per controlli sui reati ambientali ed inasprimento delle pene, creazione di una “dda” dell’ambiente e semplificazione all’accesso alla giustizia per i cittadini, cancellazione l’attuale analisi di rischio, cancellazione dell’articolo 242 bis sulle procedure semplificate ed abolizione della via postuma o a sanatoria, trasparenza, partecipazione ed educazione ambientale, cambiamento delle politiche produttive.