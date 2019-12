Augusta, “Le ali di Azaria”, laboratori per persone con disabilità con la campagna “Sporcatevi le mani”

Si svolgono nei locali della parrocchia di Monte Tauro di San Giuseppe i laboratori diurni e pomeridiani del progetto “Le Ali di Azaria” che coinvolge bambini, ragazzi e adulti con disabilità e affetti da autismo reso possibile dalla campagna nazionale “Sporcatevi le mani” de I Bambini delle fate. Il progetto è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi durante un pomeriggio pieno di famiglie e di allegria organizzato per ringraziare tutti i donatori che, con i loro contributi, rendono possibile a persone con disabilità trascorrere giornate diverse e non chiuse in casa.

A spiegare il progetto è stara la “fata” Ielsa Speciale che ha illustrato i laboratori multidisciplinari, studiati da pedagogiste e psicologhe, che si tengono dal lunedì al sabato dalla 9, 30 alle 12, 30 nei locali della parrocchia del Monte per ragazzi ed adulti 19 ai 65 anni che “dopo aver concluso il ciclo scolastico sono inoperosi tra le mura domestiche e – ha detto- hanno bisogno di trovare un motivo per cui alzarsi la mattina. Abbiamo capito che questa medicina sana sono le attività, dal teatro, alla musicoterapia, alla matematica, all’italiano, alle attività sportiva, fino alla dog-terapy e alla cucina senza cottura. Stiamo cercando di far avere loro un minimo di autonomia, che significa anche sapersi fare un panino imbottito e non morire di fame o anche saper scrivere chi sono e la propria firma. Il senso è acquisire una dignità di persone e una liberà di pensiero ed azione, per quello che è possibile, per i nostri ragazzi speciali adulti”.

Due volta a settimana per i bambini più piccoli e adolescenti ci sono anche corsi di musicoterapia più ricreativi. “Vorremmo fare una sensibilizzazione a tappeto soprattutto qui in Sicilia dove c’è più bisogno”– ha aggiunto Speciale che ha ringraziato tutti i volontari, i professionisti che si spendono per il progetto e la cooperativa Pangea.

“Un progetto iniziato dal basso – ha sottolineato Samuel Mazzolin, rappresentante nazionale della campagna- noi mettiamo un metodo, una proposta ma i protagonisti siete voi. La cosa belle p che non è vero che qui in Sicilia va tutto male, magari non funzionano tanti servizi, ma voi siete la dimostrazione che c’è un sacco di bellezza e questa cosa è bellissima ed emozionante. Sporcatevi le mani è un’ idea che, anche se non viviamo questa sfida quotidiana con la disabilità se ci mettiamo assieme e ognuno mette un pezzetto, con meno di un caffè al giorno possiamo fare qualcosa per gli altri. Non vogliamo fondi pubblici, se qualcuno ci aiuta è meglio, ma non è questo il nostro spirito. Sono i donatori che stanno rendendo possibile questo”. Il progetto è aperto ad altre possibili donazioni di chi volesse.

Sono seguite le testimonianze di genitori con bambini autistici o con diverse abilità, sono intervenuti Maurizio Benincansa e Sebastiano Amenta, rispettivamente presidente e vice presidente nazionale dell’associazione 20 Novembre 1989, che hanno sottolineato l’importanza di stare insieme “per abbattere le barriere che spesso sono anche di tipo organizzativo”. In apertura di serata, nel salone della parrocchia di Monte Tauro, concesso da padre Giuseppe Mazzotta, si sono esibiti un saggio musicale adulti, ragazzi e bambini diretti dalle insegnanti di Rosy Messina e Antonietta Salanitro e la serata si è conclusa davanti ad una grande torta.