Augusta, l’avvocato Laface eletto nel Consiglio dell’Ordine di Siracusa

Augusta torna ad essere rappresentata nel Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa. Si tratta del legale Mirko Laface che nei giorni scorsi è stato eletto durante le operazioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Lo rende noto l’Associazione forense megarese che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dal suo associato. “grandissimo entusiasmo per una vittoria non scontata e per nulla facile, che – si legge in una nota del direttivo- consente ad Augusta di tornare ad esprimere un proprio rappresentante in seno al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, a coronamento di un lavoro di squadra che ha visto impegnate in maniera compatta e sinergica le associazioni forensi del territorio e dove l’Associazione forense megarese ha saputo individuare un rappresentante di altissimo profilo umano e professionale, credendo da subito nella possibilità di raggiungere un così prestigioso traguardo con il supporto compatto di tutti gli associati”.

Grande la partecipazione dei legali, che con il loro voto hanno premiato il raggruppamento “Continuità e rinnovamento”, i cui dieci componenti sono stati tutti eletti: si tratta degli avvocati Sofia Amoddio, Salvatore Belfiore, Vito Antonio Brunetto, Alessandra Formisano, Mirko Laface, Matilde Lipari, Sebastiano Mallia, Elisa Miccichè, Adriana Quattropani e Antonio Randazzo.

Gli altri eletti, che andranno a comporre il Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2023/ 2026, sono gli avvocati Massimo Baglieri, Umberto Di Giovanni, Sebastiano Grimaldi, Nunzio Boccadifuoco e Lucia Sciacca.