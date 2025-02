Augusta, lavori sulla provinciale per Brucoli sospesi da giorni e cantiere poco illuminato

Sono sospesi da giorni i lavori per realizzare dei sottoservizi su un tratto della provinciale che collega Augusta a Brucoli e che, di notte, non è illuminato a sufficienza, creando rischi per la viabilità. A sollevare la questione è Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione Umberto I che entra nel merito degli ennesimi lavori che si stanno facendo sul manto stradale dell’arteria extraurbana, ma molto frequentata a qualunque ora, dove sono stati apposti dei semafori di cantieri che regolano la viabilità nei due sensi di marcia.

“Capisco che bisogna fare dei lavori per i sottoservizi, che sono lavori importanti per la collettività e la legge prevede che abbiano delle corsie preferenziali, ma c’è una data di inizio ed una di fine lavori? Possibile che non ci sia una data certa? Anziché 3 operai si facciano i lavori con 15 persone per diminuire i disagi degli utenti, dando una accelerata”- dice ricordando che i lavori per la realizzazione del sottopasso di Brucoli, che erano stati stimati in un anno, alla fine sono durati ben 4 anni.

Per la sicurezza di chi transita sulla strada Di Franco chiede l’ eliminazione degli ostacoli nel cantiere fino a quando non saranno ripresi i lavori per agevolare la viabilità e auspica che, alla fine dell’intervento, la strada sia ripristinata secondo le norme e non semplicemente rattoppata.