Augusta, lavori socialmente utili per i percettori del reddito di cittadinanza: in dirittura d’arrivo i cinque progetti

Sono cinque i progetti di utilità collettiva (Puc) in cui saranno impiegati i percettori del reddito di cittadinanza augustani che, in cambio del beneficio economico, sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale partecipando, appunto, a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Ogni beneficiario del reddito è, infatti, tenuto ad un impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a seguito di accordo tra le parti in attività di “restituzione sociale” che per quanto riguarda Augusta vanno dal “Verde pubblico” al “Segretariato sociale e supporto amministrativo”, alla “Pulizia in Comune” al “Vita al cimitero” e ad “Amici della strade nelle scuole”. I progetti sono stati inseriti nella piattaforma “Gepi” dopo l’approvazione da parte della giunta delle scorse settimane e dovrebbero partire non appena saranno concluse le selezioni da parte del Comune del personale, che ruota a mano a mano che ogni beneficiario esaurisce il tempo massimo di percezione del reddito.

Al cimitero 10 persone serviranno da supporto agli operai per la manutenzione, pulizia e cura del verde del cimitero comunale altre 20 saranno impiegate, invece, nella cura delle aree del verde comunale, con il diserbo di strade e marciapiedi, cura del verde nelle aiuole, parchi e villa comunale. Per questo verranno dotati degli appositi presidi e da un lato di acquisiranno competenze nell’ambito del verde pubblico, dall’altra contribuiranno al miglioramento del decoro urbano.

Il progetto “Amici della strade nelle scuole” prevede, inoltre, il coinvolgimento di 10 persone, che possono aiutare bambini e ai ragazzi a muoversi sulla strada con tranquillità e con la consapevolezza dei rischi e dei pericoli e si concretizza nel supporto al personale della Polizia municipale e agli alunni nell’attraversare la strada di entrata e uscita della dell’orario scolastico.

I cinque progetti prevedono un costo totale di 21 mila e 700 euro che troveranno copertura finanziaria con le risorse del fondo povertà 2019 e Pon Inclusione in corso di programmazione e che servono per l’acquisto e fornitura dei presidi, del materiale e delle attrezzature necessarie alle varie attività, ma anche per pagare oneri assicurativi e visite mediche.